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2020 рік став найбільш смертоносним в історії США — Politico

2020 рік став найбільш смертоносним в історії США — Politico

11 бер 2021, 10:20
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Пандемія коронавірусу призвела до того, що 2020 рік став найбільш смертоносним у задокументованій історії США.

Про це найближчим часом офіційно оголосять в Центрі з контролю і профілактиці захворювань, розповіли два джерела Politico.

У США в 2020 році померли понад три мільйони осіб. З них приблизно 400 тис. — від коронавіруса. Вірус став третьою за частотою причиною смерті американців, поступившись лише серцево-судинним і онкологічним захворюванням.

Через пандемію смертність у 2020 році в США збільшилася на 15% в порівнянні з 2019 роком. Це найзначніше зростання з 1918 року, коли під час Першої світової війни сотні тисяч людей померли від іспанського грипу.


Динаміка захворюваності на коронавірус у світі, дані — Worldometers

За інформацією CDC, наразі у США у зв’язку з коронавірусів померли 526 тис. 213 осіб.


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