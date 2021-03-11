2020 стал самым смертоносным в истории США

https://racurs.ua/n151556-2020-stal-samym-smertonosnym-v-istorii-ssha-politico.html

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Пандемия коронавируса привела к тому, что 2020 год стал самым смертоносным в документированной истории США.

Об этом в ближайшее время официально объявят в Центре по контролю и профилактике заболеваний, рассказали два источника Politico.

В США в 2020 году умерли более трех миллионов человек. Из них примерно 400 тыс. — от коронавируса. Вирус стал третьей по частоте причиной смерти американцев, уступив лишь сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

Из-за пандемии смертность в 2020 году в США увеличилось на 15% по сравнению с 2019 годом. Это самый значительный рост с 1918 года, когда во время Первой мировой войны сотни тысяч людей умерли от испанского гриппа.

По информации CDC, в США в связи с коронавирусов умерли 526 тыс. 213 человек.