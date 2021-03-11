Сколько украинцев перенесли коронавирус за год пандемии. Фото:

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Пандемия коронавирусной болезни COVID-19 была объявлена Всемирной организацией здравоохранения ровно год назад, 11 марта 2020 года.

За этот год в Украине коронавирус обнаружили у 1 млн 425 тыс. 522 человек. Побороть болезнь смогли 1 млн 210 тыс. 246 украинцев, а умерли от коронавируса и его осложнений 27 тыс. 685 больных. За все время пандемии методом ПЦР провели 7 млн 235 тыс. 711 тестирований. Об этом 11 марта сообщает «Украинская правда».

По состоянию на утро 10 марта 2021 года в мире подтвердили 117 млн 556 тыс. 299 случаев заражения коронавирусом. Во всем мире от связанных с COVID-19 заболеваний умерли 2 млн 610 тыс. 128 человек. Выздоровели при этом более 92 млн человек.

Президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter 11 марта написал, что за год пандемии коронавируса человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее. Также он упомянул гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

Год назад ВОЗ объявила пандемию коронавируса. За это время человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее. Доктор Тедрос, уверен, вакцинация и соблюдение правил карантина помогут всем нам вернуться к привычной жизни, — написал Зеленский.

Напомним, в Национальной академии наук Украины считают, что новая волна коронавируса весной 2021 года может стать для Украины национальной катастрофой. Ученые объясняют это тем, что весенняя волна коронавируса в Украине более опасная за осеннюю, а сама болезнь стала быстрее распространяться среди украинцев.