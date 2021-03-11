Вакцинация от коронавируса набирает обороты — детали (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151555-vakcinaciya-ot-koronavirusa-nabiraet-oboroty-detali-infografika.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. Первую из двух необходимых доз вакцины получили уже 29 тис. 378 человек.
Вторую дозу вакцины пока в Украине еще никто не получил. Об этом свидетельствуют данные верифицированного Министерством здравоохранения проекта «Коронавирус_инфо».
За прошедшие сутки, 10 марта, первую дозу вакцины получили 5 тыс. 898 человек. Это заметно больше, чем за сутки до этого, когда были вакцинированы 4 тыс. 362 человека.
В регионах за сутки проведено такое количество прививок:
- Винницкая область — 420;
- Волынская область — 160
- Днепропетровская область — 469;
- Донецкая область — 370;
- Житомирская область — 132;
- Закарпатская область — 50;
- Запорожская область — 210;
- Ивано-Франковская область — 198;
- Киевская область — 470;
- Кировоградская область — 160
- Луганская область — 250;
- Львовская область — 269;
- Киев — 100;
- Николаевская область — 150;
- Одесская область — 250;
- Полтавская область — 380;
- Ровенская область — 170
- Сумская область — 260;
- Тернопольская область — 500;
- Харьковская область — 100;
- Херсонская область — 310;
- Хмельницкая область — 100;
- Черновицкая область — 120;
- Черниговская область — 40;
- Черкасская область — 260.
В настоящее время наибольшее количество прививок проведено в Донецкой области (3 тыс. 504), наименьшее — в Закарпатской области (494).
Напомним, ориентировочную дату вакцинации можно рассчитать с помощью специально созданного онлайн-калькулятора.