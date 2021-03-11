В Украине началась вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n151555-vakcinaciya-ot-koronavirusa-nabiraet-oboroty-detali-infografika.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. Первую из двух необходимых доз вакцины получили уже 29 тис. 378 человек.

Вторую дозу вакцины пока в Украине еще никто не получил. Об этом свидетельствуют данные верифицированного Министерством здравоохранения проекта «Коронавирус_инфо».

За прошедшие сутки, 10 марта, первую дозу вакцины получили 5 тыс. 898 человек. Это заметно больше, чем за сутки до этого, когда были вакцинированы 4 тыс. 362 человека.

В регионах за сутки проведено такое количество прививок:

Винницкая область — 420;

Волынская область — 160

Днепропетровская область — 469;

Донецкая область — 370;

Житомирская область — 132;

Закарпатская область — 50;

Запорожская область — 210;

Ивано-Франковская область — 198;

Киевская область — 470;

Кировоградская область — 160

Луганская область — 250;

Львовская область — 269;

Киев — 100;

Николаевская область — 150;

Одесская область — 250;

Полтавская область — 380;

Ровенская область — 170

Сумская область — 260;

Тернопольская область — 500;

Харьковская область — 100;

Херсонская область — 310;

Хмельницкая область — 100;

Черновицкая область — 120;

Черниговская область — 40;

Черкасская область — 260.

В настоящее время наибольшее количество прививок проведено ​​в Донецкой области (3 тыс. 504), наименьшее — в Закарпатской области (494).

Напомним, ориентировочную дату вакцинации можно рассчитать с помощью специально созданного онлайн-калькулятора.