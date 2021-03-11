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В Украине началась вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса набирает обороты — детали (ИНФОГРАФИКА)

11 мар 2021, 10:12
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Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. Первую из двух необходимых доз вакцины получили уже 29 тис. 378 человек.

Вторую дозу вакцины пока в Украине еще никто не получил. Об этом свидетельствуют данные верифицированного Министерством здравоохранения проекта «Коронавирус_инфо».

За прошедшие сутки, 10 марта, первую дозу вакцины получили 5 тыс. 898 человек. Это заметно больше, чем за сутки до этого, когда были вакцинированы 4 тыс. 362 человека.

В регионах за сутки проведено такое количество прививок:

  • Винницкая область — 420;
  • Волынская область — 160
  • Днепропетровская область — 469;
  • Донецкая область — 370;
  • Житомирская область — 132;
  • Закарпатская область — 50;
  • Запорожская область — 210;
  • Ивано-Франковская область — 198;
  • Киевская область — 470;
  • Кировоградская область — 160
  • Луганская область — 250;
  • Львовская область — 269;
  • Киев — 100;
  • Николаевская область — 150;
  • Одесская область — 250;
  • Полтавская область — 380;
  • Ровенская область — 170
  • Сумская область — 260;
  • Тернопольская область — 500;
  • Харьковская область — 100;
  • Херсонская область — 310;
  • Хмельницкая область — 100;
  • Черновицкая область — 120;
  • Черниговская область — 40;
  • Черкасская область — 260.

В настоящее время наибольшее количество прививок проведено ​​в Донецкой области (3 тыс. 504), наименьшее — в Закарпатской области (494).


Вакцинация от коронавируса в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, ориентировочную дату вакцинации можно рассчитать с помощью специально созданного онлайн-калькулятора.

Источник: Ракурс


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