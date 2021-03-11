Десантники подорвались на своих минах, подозревают в ГБР, фото — Ракурс

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Ракурс

Подрыв трех десантников вблизи Новолуганского в Бахмутском районе Донецкой области мог произойти из-за небрежного отношения их коллеги из инженерной части. Госбюро расследований предполагает, что бойцы 14 февраля подорвались на минах, установленных ВСУ раньше.

Следователи сообщили о подозрении бывшему начальнику инженерной службы воинской части в халатном отношении к военной службе.

ГБР допросило более 60 человек, провело 15 экспертиз и с учетом полученных доказательств сообщило первое подозрение в расследовании.

В ведомстве заявили, что 27-летний руководитель инженерной службы знал о наличии неучтенных фугасов на дороге, по которой шли на другую позицию трое десантников, но ничего не сделал, чтобы обозначить место закладки, или разминировать участок.

«Ракурс» сообщал об ужасной гибели сразу трех десантников утром 14 февраля на противотанковых минах. Они погибли на месте.

После трагедии начальника инженерной службы уволили, его подозревают теперь по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.