Десантники підірвалися на своїх мінах, підозрюють у ДБР, фото — Ракурс

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Ракурс

Підрив трьох десантників поблизу Новолуганського в Бахмутському районі Донеччини міг статися через недбале ставлення їхнього колеги із інженерної частини. Держбюро розслідувань припускає, що бійці 14 лютого підірвалися на мінах, встановлених ЗСУ раніше.

Слідчі повідомили про підозру колишньому начальнику інженерної служби військової частини у недбалому ставленні до військової служби.

ДБР допитало понад 60 осіб, провело 15 експертиз і з урахуванням отриманих доказів повідомило першу підозру у розслідуванні.

У відомстві заявили, що 27-річний керівник інженерної служби знав про наявність необлікованих фугасів на дорозі, по якій йшли на іншу позицію троє десантників, але нічого не зробив, аби позначити місце закладки, чи розмінувати ділянку.

«Ракурс» повідомляв про жахливу загибель відразу трьох десантників вранці 14 лютого на протитанкових мінах. Вони загинули на місці.

Після трагедії начальника інженерної служби звільнили, його підозрюють тепер за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.