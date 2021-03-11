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Ракурс
В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу набирає обертів — деталі (ІНФОГРАФІКА)

11 бер 2021, 10:12
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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Першу з двох необхідних доз вакцини отримали вже 29 тис. 378 осіб.

Другу дозу вакцини наразі в Україні ще ніхто не отримав. Про це свідчать дані верифікованого Міністерством охорони здоров’я проекту «Коронавірус_інфо».

За минулу добу, 10 березня, першу дозу вакцини отримали 5 тис. 898 осіб. Це помітно більше, ніж за добу до цього, коли було вакциновано 4 тис. 362 особи.

У регіонах за добу проведено таку кількість щеплень:

  • Вінницька область — 420;
  • Волинська область — 160;
  • Дніпропетровська область — 469;
  • Донецька область — 370;
  • Житомирська область — 132;
  • Закарпатська область — 50;
  • Запорізька область — 210;
  • Івано-Франківська область — 198;
  • Київська область — 470;
  • Кіровоградська область — 160;
  • Луганська область — 250;
  • Львівська область — 269;
  • Київ — 100;
  • Миколаївська область — 150;
  • Одеська область — 250;
  • Полтавська область — 380;
  • Рівненська область — 170;
  • Сумська область — 260;
  • Тернопільська область — 500;
  • Харківська область — 100;
  • Херсонська область — 310;
  • Хмельницька область — 100;
  • Чернівецька область — 120;
  • Чернігівська область — 40;
  • Черкаська область — 260.

Наразі найбільша кількість щеплень здійснена у Донецькій області (3 тис. 504), найменша — у Закарпатській області (494).


Вакцинація від коронавірусу в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, орієнтовну дату вакцинування можна розрахувати за допомогою спеціально створеного онлайн-калькулятору.

Джерело: Ракурс


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