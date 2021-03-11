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В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу
Вакцинація від коронавірусу набирає обертів — деталі (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151555-vakcynaciya-vid-koronavirusu-nabyraie-obertiv-detali-infografika.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Першу з двох необхідних доз вакцини отримали вже 29 тис. 378 осіб.
Другу дозу вакцини наразі в Україні ще ніхто не отримав. Про це свідчать дані верифікованого Міністерством охорони здоров’я проекту «Коронавірус_інфо».
За минулу добу, 10 березня, першу дозу вакцини отримали 5 тис. 898 осіб. Це помітно більше, ніж за добу до цього, коли було вакциновано 4 тис. 362 особи.
У регіонах за добу проведено таку кількість щеплень:
- Вінницька область — 420;
- Волинська область — 160;
- Дніпропетровська область — 469;
- Донецька область — 370;
- Житомирська область — 132;
- Закарпатська область — 50;
- Запорізька область — 210;
- Івано-Франківська область — 198;
- Київська область — 470;
- Кіровоградська область — 160;
- Луганська область — 250;
- Львівська область — 269;
- Київ — 100;
- Миколаївська область — 150;
- Одеська область — 250;
- Полтавська область — 380;
- Рівненська область — 170;
- Сумська область — 260;
- Тернопільська область — 500;
- Харківська область — 100;
- Херсонська область — 310;
- Хмельницька область — 100;
- Чернівецька область — 120;
- Чернігівська область — 40;
- Черкаська область — 260.
Наразі найбільша кількість щеплень здійснена у Донецькій області (3 тис. 504), найменша — у Закарпатській області (494).
Нагадаємо, орієнтовну дату вакцинування можна розрахувати за допомогою спеціально створеного онлайн-калькулятору.
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