В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n151555-vakcynaciya-vid-koronavirusu-nabyraie-obertiv-detali-infografika.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Першу з двох необхідних доз вакцини отримали вже 29 тис. 378 осіб.

Другу дозу вакцини наразі в Україні ще ніхто не отримав. Про це свідчать дані верифікованого Міністерством охорони здоров’я проекту «Коронавірус_інфо».

За минулу добу, 10 березня, першу дозу вакцини отримали 5 тис. 898 осіб. Це помітно більше, ніж за добу до цього, коли було вакциновано 4 тис. 362 особи.

У регіонах за добу проведено таку кількість щеплень:

Вінницька область — 420;

Волинська область — 160;

Дніпропетровська область — 469;

Донецька область — 370;

Житомирська область — 132;

Закарпатська область — 50;

Запорізька область — 210;

Івано-Франківська область — 198;

Київська область — 470;

Кіровоградська область — 160;

Луганська область — 250;

Львівська область — 269;

Київ — 100;

Миколаївська область — 150;

Одеська область — 250;

Полтавська область — 380;

Рівненська область — 170;

Сумська область — 260;

Тернопільська область — 500;

Харківська область — 100;

Херсонська область — 310;

Хмельницька область — 100;

Чернівецька область — 120;

Чернігівська область — 40;

Черкаська область — 260.

Наразі найбільша кількість щеплень здійснена у Донецькій області (3 тис. 504), найменша — у Закарпатській області (494).

Нагадаємо, орієнтовну дату вакцинування можна розрахувати за допомогою спеціально створеного онлайн-калькулятору.