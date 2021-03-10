Чергу українців на вакцинацію проти COVID-19 вирахує спеціальний калькулятор. Фото: СІД

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Чергу на вакцинацію проти COVID-19 в Україні вирахує спеціальний калькулятор. Інструмент придумали інженер Валентин Туков та польський аспірант-математик Мацей Ковальський в рамках проекту Оmni Сalculator.

Калькулятор визначає орієнтовний місяць та рік вакцинування, і враховує параметри кількості вакцинованих в Україні за певний проміжок часу (день, тиждень) та час, який потрібен для вакцинації дорослого населення в Україні. Також береться до уваги відсоток українців, які планують отримати щеплення. Ці показники взаємозалежні один від одного. Їх можна змінювати самостійно, вказавши актуальні дані. Про це 10 березня повідомляє «Українська правда. Життя».

Для розрахунку приблизного часу вакцинації необхідно вказати:

вік;

приналежність до пріоритетних груп (перелік визначив Кабінет міністрів);

наявність хронічних захворювань.

У Міністерстві охорони здоров’я анонсували, що будуть проводити 10 тис. щеплень на добу. При цьому результати соцопитувань показують, що вакцинуватися безкоштовно згідні лише 43% українців. Калькулятор вирахував, що таким чином 25-річна людина, яка не входить до пріоритетних груп, зможе отримати щеплення протягом 2025−2029 років.

Також зазначається, що станом на 9 березня провели всього 4 тис. 362 щеплення на добу. При такому показнику людина, яка не входить в пріоритетні групи, може отримати вакцинацію у 2031−2040 роках.

Загалом, щоб провакцинувати всіх дорослих українців за нинішніми темпами, знадобиться приблизно 19,5 років.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що вакцинація в Україні вакциною виробника Pfizer/BioNTech розпочнеться вже найближчими тижнями. На Банковій розраховують на допомогу ЄС у питанні отримання вакцин.