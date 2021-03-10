Татуювання на дистанційці. Фото: Futurism

https://racurs.ua/ua/n151537-pershe-u-sviti-tatuuvannya-na-dystanciyci-zrobyly-v-niderlandah-yak-ce-mojlyvo-video.html

Ракурс

Татуювання «на дистанційці» вперше у світі зробив тату-майстер. В рамках рекламної кампанії T-Mobile Netherlands, покликаної продемонструвати здатність 5G обробляти величезну кількість даних без затримок, телеведуча з Нідерландів Стейн Франсен дістала татуювання за допомогою робота.

Цим роботом віддалено керував тату-майстер. Про це повідомляє Futurism.





Повідомляється, що художник-татуювальник Уес Томас зробив татуювання телеведучій за допомогою роботизованої руки, розробленої лондонським технологом Ноелем Дрю. Робот використовував машинне навчання, щоб розпізнавати положення руки Франсен і співвідносити його з діями тату-майстра, який наносив татуювання на макет руки в іншому приміщенні.

Роботизована рука протягом декількох циклів випробувань тестувалася на овочах. Технолог також встановив ряд запобіжників, щоб повністю убезпечити клієнтку майстра. Так, потенціометр контролював поверхню руки телеведучої, щоб переконатися, що голка не входить в шкіру занадто глибоко. Віддалене нанесення татуювання пройшло успішно і тепер прикрашає власницю самим незвичайним тату у світі.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший прототип робота-рятувальника продемонстрували інженери з Німеччини. За задумом винахідників з німецького Інституту оптронікі, андроїд повинен приходити на допомогу потопаючим в басейнах і відкритих водоймах. Автори ідеї стверджують, що автономний підводний апарат DEDAVE реагуватиме на екстремальні ситуації швидше, ніж людина, а допомагатиме йому в цьому система штучного інтелекту.