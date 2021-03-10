Татуировка на "удаленке". Фото: Futurism

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Ракурс

Татуировку «на удаленке» впервые в мире сделал тату-мастер. В рамках маркетинговой кампании T-Mobile Netherlands, призванной продемонстрировать способность 5G обрабатывать огромное количество данных без задержек, телеведущая из Нидерландов Стейн Франсен получила татуировку с помощью робота.

Этим роботом удаленно управлял тату-мастер. Об этом сообщает Futurism.

Сообщается, что художник-татуировщик Уэс Томас сделал татуировку телеведущей с помощью роботизированной руки, разработанной лондонским технологом Ноэлем Дрю. Робот использовал машинное обучение, чтобы распознавать положение руки Франсен и соотносить его с действиями тату-мастера, который наносил татуировку на макет руки в другом помещении.

Роботизированная рука в течение нескольких циклов испытаний тестировалась на овощах. Технолог также установил ряд предохранителей, чтобы полностью обезопасить клиентку мастера. Так, потенциометр контролировал поверхность руки телеведущей, чтобы убедиться, что игла не входит в кожу слишком глубоко. Удаленное нанесение татуировки прошло успешно и теперь радует владелицу самой необычной татуировки в мире.





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