Украина и США. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n151536-privlech-ssha-k-peregovoram-po-donbassu-i-krymu-zayavlenie-o-12-punktah-partnerstva-s-ukrainoy.html

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Документ «12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной» 10 марта презентовали в Киеве.

Заявление презентовали на Киевском форуме по безопасности. Документ содержит рекомендации по формированию повестки дня двух государств. Подобное обращение не имеет аналогов в истории двусторонних отношений США и Украины. Заявление подписали более 70 украинских и американских деятелей. Об этом сообщалось в ходе трансляции форума.

В обращении отмечается, что углубление стратегического партнерства между двумя странами будет способствовать защите Украины от российской агрессии, восстановлению территориальной целостности и обретению членства Украины в НАТО.

Президент Джозеф Байден горячо поддерживает украинский народ и его демократические устремления и осознает важность безопасной, независимой и процветающей Украины, прочно интегрированной в Евроатлантическое сообщество, которое должно быть «единым, свободным и мирным, — подчеркивается в обращении.

Инициаторы призывают привлечь США к переговорному процессу для освобождения Донбасса из-под российской оккупации и возвращения Крыма в Украину. Также необходимо усилить ослабление американского флота в Черноморском регионе. Кроме того, отмечается сотрудничество по защите от российского политического вмешательства, дезинформационных кампаний и кибератак, противодействию газопровода «Северный поток-2».

С американской стороны обращение подписали Фрэнсис Фукуяма, экс-заместитель Генсека НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Мария Йованович, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор, а также члены Конгресса Соединенных Штатов, высокопоставленные дипломаты и известные эксперты.

Украинские подписанты — экс-премьер-министр Арсений Яценюк, заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк, экс-заместитель спикера Верховной Рады Оксана Сыроид, бывшие секретари СНБО Украины Владимир Горбулин, Александр Турчинов и Андрей Парубий, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, общественные деятели Иосиф Зисельс и Мирослав Маринович, дипломаты Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Валерий Чалый, Константин Елисеев, Владимир Василенко, Юрий Щербак, Олег Шамшур, Александр Моцик, Владимир Хандогий, Роман Бессмертный, а также народные депутаты из фракций «Слуга народа», «Европейская Солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

Напомним, президент США Джо Байден обещал, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма и продолжат помогать Украине в противостоянии российской агрессии.