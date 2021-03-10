Фильм о «вагнеровцах» снимает Bellingcat в Киеве

https://racurs.ua/n151535-film-o-vagnerovcah-snimaet-bellingcat-v-kieve-nardep.html

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Съемочная группа издания Bellingcat 10 марта находится в Киеве. Журналисты призвали свою аудиторию верить только официальной информации от авторов будущего расследования «Вагнергейт», а не прислушиваться к спекуляциям.

Об этом написал основатель издания Элиот Хиггинс в своем Twitter.

Все, что я сейчас могу сказать, это «без комментариев», — заявил он.

О пребывании съемочной группы в Украине сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Чем именно они занимаются и что снимают — неизвестно.

Bellingcat — интернет-издание, которое является независимым проектом и публикует результаты журналистских расследований в зонах военных действий.

В начале 2021 года один из авторов проекта Bellingcat, журналист Христо Грозева, сообщил, что группа расследователей изучает причины срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев» и представит об этом фильм.

Премьера ленты ожидается в марте. Ожидается, что зрители узнают много интересного о том, как нынешняя украинская власть относится к вопросам национальной безопасности.

Взрыв «информационной бомбы» 15 марта анонсировал телеведущий Дмитрий Гордон. Предполагается, что информация может касаться вмешательства администрации Зеленского в операцию СБУ по захвату российских «вагнеровцев» в Минске в июле прошлого года.

В Украине подозревают, что Зеленский вместе со своим окружением предупредили Москву о цели захвата россиян, чтобы предотвратить резкое ухудшение отношений с РФ.

«Зеркало недели» сообщало со ссылкой на собственные источники во власти, что администрация украинского президента через неофициальные каналы пыталась убедить расследователей отказаться от публикации фильма.

По данным издания, на встрече в Киеве с представителями британской разведки якобы присутствовали начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и заместитель главы Офиса президента Роман Машовец.

Они пытались убедить Ли Лоуренса, чтобы МИ6 повлияла на Bellingcat и не допустила выхода фильма.

Летом 2020 года произошел срыв масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской «ЧВК Вагнера», которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ. Их заманили в Беларусь, должны были арестовать в Киеве во время транспортирования на новое задание в Венесуэлу.

В составе группы, которую хотели схватить, были люди, вероятно причастные к сбиванию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 вблизи Луганска.

Андрей Ермак в комментарии заявлял, что информация об операции является хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампанией против Украины.