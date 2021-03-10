Фільм про «вагнерівців» знімає Bellingcat у Києві

https://racurs.ua/ua/n151535-film-pro-vagnerivciv-znimaie-bellingcat-u-kyievi-nardep.html

Ракурс

Знімальна група видання Bellingcat 10 березня перебуває в Києві. Журналісти закликали свою аудиторію вірити тільки офіційній інформації від авторів майбутнього розслідування «Вагнергейт», а не прислухатися до спекуляцій.

Про це написав засновник видання Еліот Хіггінс в своєму Twitter.

Все, що я зараз можу сказати, це «без коментарів», — заявив він.

Про перебування знімальною групи в Україні повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Чим саме вони займаються і що знімають — невідомо.

Bellingcat — інтернет-видання, яке є незалежним проектом і публікує результати журналістських розслідувань у зонах військових дій.

На початку 2021 року один з авторів проекту Bellingcat, журналіст Христо Грозєв, повідомив, що група розслідувачів вивчає причини зриву спецоперації по затриманню «вагнерівців» і презентує про це фільм.

Прем'єра стрічки очікується у березні. Очікується, що глядачі дізнаються багато цікавого про те, як нинішня українська влада ставиться до питань національної безпеки.

Вибух «інформаційної бомби» 15 березня анонсував телеведучий Дмитро Гордон. Припускають, що інформація може стосуватися втручання адміністрації Зеленського в операцію СБУ щодо захоплення російських «вагнерівців» в Мінську у липні минулого року.

В Україні підозрюють, що Зеленський разом зі своїм оточенням попередили Москву про мету захоплення росіян, щоб запобігти різкому погіршенню відносин з РФ.

«Дзеркало тижня» повідомляло з посиланням на власні джерела у владі, що адміністрація українського президента через неофіційні канали намагалася переконати розслідувачів відмовитися від публікації фільму.

За даними видання, на зустрічі в Києві з представниками британської розвідки були присутні начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов і заступник глави Офісу президента Роман Машовець.

Вони намагалися переконати Лі Лоуренса, щоб МІ6 вплинула на Bellingcat і не допустила виходу фільму.

Влітку 2020 року стався зрив масштабної спецоперації із затримання у Білорусі бійців російської «ПВК Вагнера», які брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Їх заманили у Білорусь і мали арештувати у Києві під час буцімто перекидання на нове завдання у Венесуелу.

У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 поблизу Луганська.

Андрій Єрмак в коментарі заявляв, що інформація про операцію є добре продуманою та спланованою дезінформаційною кампанією проти України.