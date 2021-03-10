Виверження вулкану. Фото: ABC

https://racurs.ua/ua/n151534-vulkan-v-nikaragua-vkryv-popelom-mista-foto-i-video-nezvychaynogo-yavyscha.html

Ракурс

Виверження вулкана в Нікарагуа у вівторок, 9 березня, спровокувало викид попелу, який вкрив місто Сан-Крістобаль на північному заході країни.

У місті різко погіршилася видимість, попіл засипає будинки і машини. Про це повідомляє ABC News.





Повідомляється, що під час виверження стався сильний вибух, небо почало темніти, а потім місто огорнув сильний запах сірки, і все довкола вкрив попіл. Деякі підприємства були змушені закритися, оскільки видимість впала майже до нуля.



Зазначимо, що протягом багатьох років вулкан висотою 1 тис. 745 метрів проявляє періодичну активність. 14 лютого він також викинув значний попільний шлейф.

Віце-президент Нікарагуа Росаріо Мурільо закликала жителів Нікарагуа зберігати спокій, і повідомила, що активність у вівторок була частиною «звичайних вивержень».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пробудження вулкана Сангай в Еквадорі обернулося масштабним викидом попелу на висоту 12,2 км. Потужне виверження вулкана відбулося в суботу, 6 березня. У населених пунктах жителі спостерігали пеплопад, який накрив транспорт, будинки і сільськогосподарські культури.