Извержение вулкана. Фото: ABC

https://racurs.ua/n151534-vulkan-v-nikaragua-zasypal-peplom-goroda-foto-i-video-neobychnogo-yavleniya.html

Ракурс

Извержение вулкана в Никарагуа во вторник, 9 марта, спровоцировало выброс пепла, который укрыл город Сан-Кристобаль на северо-западе страны.



В городе резко ухудшилась видимость, пепел засыпает дома и машины. Об этом сообщает ABC News.





Сообщается, что во время извержения произошел сильный взрыв, небо начало темнеть, а затем дома окутал сильный запах серы, и все покрыло пеплом. Некоторые предприятия были вынуждены закрыться, поскольку видимость упала почти до нуля.





Отметим, что в течение многих лет вулкан высотой 1 тыс. 745 метров проявляет периодическую активность. 14 февраля он также выбросил значительный пепловый шлейф.





Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо призвала жителей Никарагуа сохранять спокойствие, и сообщила, что активность во вторник была частью «обычных извержений».

Напомним, ранее мы сообщали, что пробуждение вулкана Сангай в Эквадоре обернулось масштабным выбросом пепла на высоту 12,2 км. Мощное извержение вулкана произошло в субботу, 6 марта. В населенных пунктах жители наблюдали пеплопад, который накрыл транспорт, дома и сельскохозяйственные культуры.