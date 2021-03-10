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Ракурс
Извержение вулкана. Фото: ABC

Вулкан в Никарагуа засыпал пеплом города — фото и видео необычного явления

10 мар 2021, 15:59
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Извержение вулкана в Никарагуа во вторник, 9 марта, спровоцировало выброс пепла, который укрыл город Сан-Кристобаль на северо-западе страны.

В городе резко ухудшилась видимость, пепел засыпает дома и машины. Об этом сообщает ABC News.


Сообщается, что во время извержения произошел сильный взрыв, небо начало темнеть, а затем дома окутал сильный запах серы, и все покрыло пеплом. Некоторые предприятия были вынуждены закрыться, поскольку видимость упала почти до нуля.

Извержение вулкана. Фото: ABC

Отметим, что в течение многих лет вулкан высотой 1 тыс. 745 метров проявляет периодическую активность. 14 февраля он также выбросил значительный пепловый шлейф.

Извержение вулкана. Фото: ABC


Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо призвала жителей Никарагуа сохранять спокойствие, и сообщила, что активность во вторник была частью «обычных извержений».

Напомним, ранее мы сообщали, что пробуждение вулкана Сангай в Эквадоре обернулось масштабным выбросом пепла на высоту 12,2 км. Мощное извержение вулкана произошло в субботу, 6 марта. В населенных пунктах жители наблюдали пеплопад, который накрыл транспорт, дома и сельскохозяйственные культуры.

Источник: Ракурс


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