Україна та США. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151536-zaluchyty-ssha-do-peregovoriv-po-donbasu-i-krymu-zayava-pro-12-punktiv-partnerstva-z-ukrayinou.html

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Документ «12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами і Україною» 10 березня презентували у Києві.

Заяву презентували на Київському безпековому форумі. Документ містить рекомендації щодо формування порядку денного двох держав. Подібне звернення не має аналогів в історії двосторонніх відносин США і України. Заяву підписали більше 70 українських і американських діячів. Про це повідомлялося в ході трансляції форуму.

У зверненні наголошується, що поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами сприятиме захисту України від російської агресії, відновленню територіальної цілісності і набуттю членства України в НАТО.

Президент Джозеф Байден гаряче підтримує Український народ та його демократичні прагнення й усвідомлює важливість безпечної, незалежної та процвітаючої України, міцно інтегрованої в Євроатлантичне співтовариство, яке має бути «єдиним, вільним і мирним, — підкреслюється у зверненні.

Ініціатори закликають залучити США до переговорного процесу для звільнення Донбасу з-під російської окупації та повернення Криму до України. Також необхідно посилити посутність американського флоту у Чорноморському регіоні. Крім того, наголошується на співпраці з захисту від російського політичного втручання, дезінформаційних кампаній та кібератак, протидії газогону «Північний потік-2».

З американського боку звернення підписали Френсіс Фукуяма, екс-заступник Генсека НАТО Александр Вершбоу, колишні посли США в Україні Джон Гербст, Марія Йованович, Стівен Пайфер, Роман Попадюк, Вільям Тейлор, а також члени Конгресу Сполучених Штатів, високопоставлені дипломати та відомі експерти.

Українські підписанти — екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, заступник голови ВРУ Олена Кондратюк, екс-заступник спікера Верховної Ради Оксана Сироїд, колишні секретарі РНБО України Володимир Горбулін, Олександр Турчинов та Андрій Парубій, голова комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, громадські діячі Йосиф Зісельс і Мирослав Маринович, дипломати Володимир Огризко, Данило Лубківський, Валерій Чалий, Костянтин Єлісєєв, Володимир Василенко, Юрій Щербак, Олег Шамшур, Олександр Моцик, Володимир Хандогій, Роман Безсмертний, а також народні депутати з фракцій «Слуга народу», «Європейська Солідарність», «Голос» і «Батьківщина».

Нагадаємо, президент США Джо Байден обіцяв, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконну анексію Криму та продовжать допомагати Україні в протистоянні російській агресії.