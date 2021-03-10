Вакцина Pfizer для України — коли очікувати поставку

Вакцинація в Україні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151532-vakcyna-pfizer-dlya-ukrayiny-koly-ochikuvaty-postavku.html

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Вакцинація в Україні вакциною виробника Pfizer/BioNTech розпочнеться вже найближчими тижнями. Швидку появу американської вакцини анонсував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Київ розраховує на допомогу ЄС у питанні отримання вакцин. Про це очільник ОП заявив під час онлайн-дискусії «Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік».

З лютого розпочалася вакцинація поки вакциною AstraZeneca. Ми очікуємо на партію вакцини Pfizer в найближчі тижні, — зазначив Єрмак.



До цього повідомлялося, що Євросоюз у березні отримає додатково 4 млн доз вакцини від коронавірусу Pfizer задля прискорення вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина Sinovac від китайського виробника була зареєстрована в Україні Міністерством охорони здоров’я. Вона матиме назву CoronaVac. Наразі цю вакцину вже використовують у Китаї та в Арабських Еміратах. CoronaVac — вакцина, яку створює спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.