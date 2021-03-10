План по Донбасу поки секретний, заявили в українській делегації ТКГ. Фото: УП

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Новий план щодо Донбасу, який пропонують Німеччина і Франція, представлять до кінця березня.

На сьогодні деталі цієї ініціативи поки не розголошуються. Про це в Facebook повідомив радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

За його словами, наразі Кремль обмежений у засобах тиску, оскільки на нього тиснуть ЄС, США та Україна, тому в російської сторони є тільки три варіанти.

Кремль приймає ініціативу Франції та Німеччини щодо реалізації кластерів мирного процесу. Це відносно нова ініціатива, запропонована в рамках нормандського формату, подробиці якої поки не розголошуються, — зазначив Арестович.

Другий варіант — Росія не приймає план і провокує загострення на Донбасі, третій — зберігає войовничу риторику, лякає наступом, але залишається в рамках мінського і нормандського форматів.

Звісно, свої плани є і в нас на всі випадки, включаючи перехід конфлікту в активну фазу. Загальна наша стратегія: примус Кремля до переговорів у взаємодії з нашими міжнародними партнерами та готовність до можливої активізації на фронті, — додав Арестович.

Він також уточнив, що презентація плану щодо Донбасу відбудеться в найближчі два-три тижні.

Нагадаємо, представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш висловив думку, що Москва готує військову провокацію на Донбасі задля введення на окуповані території так званих «російських миротворців» з метою подальшого консервування конфлікту.