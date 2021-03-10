План по Донбассу пока секретный, заявили в украинской делегации ТКГ. Фото: УП

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Новый план по Донбассу, который предлагают Германия и Франция, будет представлен до конца марта.

На сегодня детали этой инициативы пока не разглашаются. Об этом в Facebook сообщил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

По его словам, сейчас Кремль ограничен в средствах давления, поскольку на него самого давят ЕС, США и Украина. Поэтому у российской стороны есть только три варианта.

Кремль принимает инициативу Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса. Это относительно новая инициатива, предложенная в рамках нормандского формата, подробности которой пока не разглашаются, — рассказал Арестович.

Второй вариант — Россия не принимает план и провоцирует обострение на Донбассе, третий — сохраняет воинственную риторику, пугает наступлением, но остается в рамках минского и нормандского форматов.

Естественно, свои планы есть и у нас на все случаи, включая переход конфликта в активную фазу. Общая наша стратегия: принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами и готовность к возможной активизации на фронте, — добавил Арестович.

Он также уточнил, что презентация плана по Донбассу состоится в ближайшие две-три недели.

Напомним, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш высказал мнение, что Москва готовит военную провокацию на Донбассе с целью введения на оккупированные территории так называемых «российских миротворцев» для дальнейшего консервирования конфликта.