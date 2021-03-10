Инна Плахтий. Фото: Ракурс

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Ракурс

Съезд судей избрал нового члена Высшего совета правосудия (ВСП) по квоте. Им стала судья из Луцка Инна Плахтий.

За нее отдали 159 голосов. Об этом стало известно из трансляции съезда судей.



Кроме Инны Плахтий на должность претендовали еще 34 судьи. Документы от кандидатов в ВСП принимали с 21 января по 6 февраля. 9 марта в совет выбрали трех новых членов.

Что известно о судье

Инна Плахтий — из известной на Волыни судейской семьи. Отец, Борис Плахтий — бывший судья Апелляционного суда Волынской области, сейчас он в отставке. Сестра Наталья Плахтий сейчас работает судьей Волынского окружного административного суда. Дочь, Екатерина Троць, работает в должности руководителя службы инспекторов секретариата ВРУ.

Судья училась в Луцком педагогическом институте на факультете иностранных языков. Второе образование получала в Волынском Государственном Университете по специальности правоведение и получила диплом с квалификацией «юрист».

Трудовую деятельность Инна Плахтий начала в 1999 году в должности секретаря судебных заседаний в Луцком районном суде. С 2007 по 2009 годы была помощником, а затем советником главы Апелляционного суда области. Сейчас официально работает судьей Луцкого горрайонного суда.

Отметим, что во время съезда судьи будут также выбирать судью Конституционного суда по квоте съезда судей и переизбирать Совет судей Украины. Всего на 32 места претендуют более сорока человек. Кроме того, съезд судей заслушает отчеты Совета судей Украины и Государственной судебной администрации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Высший совет правосудия получил трех новых членов — делегаты съезда судей 9 марта голосовали за кандидатов в ВСП. Съезд судей посетили 287 делегатов с полномочиями. Таким образом, чтобы быть избранным членом ВСП потребовалось получить поддержку 144 судей.