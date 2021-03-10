Інна Плахтій. Фото: Ракурс

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Ракурс

З’їзд суддів обрав нового члена Вищої ради правосуддя (ВРП) за квотою. Ним стала суддя з Луцька Інна Плахтій.

За неї віддали 159 голосів. Про це стало відомо з трансляції з’їзду суддів.





Крім Інни Плахтій на посаду претендували ще 34 судді. Документи від кандидатів у ВРП приймали з 21 січня до 6 лютого. 9 березня у раді обрали трьох нових членів.

Що відомо про суддю

Інна Плахтій — з відомої на Волині суддівської родини. Батько, Борис Плахтій — колишній суддя Апеляційного суду Волинської області, нині він у відставці. Сестра Наталія Плахтій нині працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. Донька, Катерина Троць працює на посаді керівника служби інспекторів секретаріату ВРП.

Суддя навчалася у Луцькому педагогічному інституті на факультеті іноземних мов. Другу освіту здобувала у Волинському Державному Університеті за спеціальністю правознавство та отримала диплом із кваліфікацією «юрист». Трудову діяльність Інна Плахтій розпочала в 1999 році на посаді секретаря судових засідань у Луцькому міськрайонному суді. З 2007 по 2009 роки була помічником, а згодом радником голови Апеляційного суду області. Нині офіційно працює суддею Луцького міськрайонного суду.

Зауважимо, що під час з’їзду судді обиратимуть суддю Конституційного суду за квотою з’їзду суддів і переобирати Раду суддів України. Всього на 32 місця претендують понад сорок осіб. Крім того, з’їзд суддів заслухає звіти Ради суддів України та Державної судової адміністрації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Вища рада правосуддя отримала трьох нових членів — делегати з’їзду суддів 9 березня голосували за кандидатів до ВРП. З’їзд суддів відвідали 287 делегатів з повноваженнями. Таким чином, щоб бути обраним членом ВРП потрібна було заручитися підтримкою 144 суддів.