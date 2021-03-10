Жінка стрибнула з 22 поверху в Києві – подробиці трагедії. Фото: dzvin.media

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У Києві в ЖК «Паркові озера» жінка загинула у результаті падіння з 22 поверху.

Трагедія сталася у середу, 10 березня. На місці події працюють лікарі та правоохоронці, інформує «Київ. Оперативний» у Telegram.

Жінка 1968 року народження стрибнула на смерть. Вона приїхала з Херсонської області, з Нової Каховки. За попередньою інформацією, у столиці гостювала, — розповів заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало у коментарі «Українській правді».



Він додав, що правоохоронці встановлюють обставини інциденту. За попередніми даними, передсмертної записки на місці події не виявили.

Нагадаємо, у Києві знову зафіксували смерть дитини через падіння з будинку:14-річна школярка випала з 14-го поверху.