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Ракурс
Кораблі НАТО. Фото: Думская

Кораблі НАТО засвітилися в одеському порту (ФОТО)

10 бер 2021, 14:43
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В Одесу увійшла друга протимінна група НАТО SNMCMG2. Кораблі почали швартуватися біля причалів морського вокзалу вранці 10 березня.

Це перший візит кораблів НАТО в Одесу у 2021 році. Про це повідомляє «Думская».

Кораблі НАТО. Фото: Думская
Кораблі НАТО. Фото: Думская

Кораблі НАТО. Фото: Думская
Повідомляється, що в Україну прибули флагман SNMCMG2 — турецька навчальний корабель, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Також в складі групи турецький M267 TCG Ayvalik (M267), іспанська TSPS Tajo (M36) і румунський ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир загону — капітан першого рангу Юсуф Карагюлле.


Кораблі НАТО. Фото: Думская

Кораблі НАТО. Фото: Думская

Після полудня запланована протокольна зустріч командного складу групи з командуванням Військово-морських сил України.

Кораблі НАТО. Фото: Думская
Кораблі НАТО. Фото: Думская

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що корабель НАТО, британський есмінець HMS Dragon D35, відвідав акваторію Чорного моря, і змінив на посту американський ракетний есмінець DDG80 «Рузвельт».

Джерело: Ракурс


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