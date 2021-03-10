Кораблі НАТО. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n151528-korabli-nato-zasvitylysya-v-odeskomu-portu-foto.html

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В Одесу увійшла друга протимінна група НАТО SNMCMG2. Кораблі почали швартуватися біля причалів морського вокзалу вранці 10 березня.

Це перший візит кораблів НАТО в Одесу у 2021 році. Про це повідомляє «Думская».











Повідомляється, що в Україну прибули флагман SNMCMG2 — турецька навчальний корабель, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Також в складі групи турецький M267 TCG Ayvalik (M267), іспанська TSPS Tajo (M36) і румунський ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир загону — капітан першого рангу Юсуф Карагюлле.









Після полудня запланована протокольна зустріч командного складу групи з командуванням Військово-морських сил України.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що корабель НАТО, британський есмінець HMS Dragon D35, відвідав акваторію Чорного моря, і змінив на посту американський ракетний есмінець DDG80 «Рузвельт».