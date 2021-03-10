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Ракурс
Корабли НАТО. Фото: Думская

Корабли НАТО показались в одесском порту (ФОТО)

10 мар 2021, 14:43
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В Одессу вошла вторая противоминная группа НАТО SNMCMG2. Корабли начала швартоваться у причалов морского вокзала утром 10 марта.

Это первый заход кораблей НАТО в Одессу в 2021 году. Об этом сообщает «Думская».

Корабли НАТО. Фото: Думская

Корабль НАТО. Фото: Думская
Корабли НАТО. Фото: Думская

Сообщается, что в Украину прибыли флагман SNMCMG2 — турецкий учебный корабль, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в составе группы турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда — капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.

Корабли НАТО. Фото: Думская


Корабли НАТО. Фото: Думская
После полудня запланирована протокольная встреча командного состава группы с командованием Военно-морских сил Украины.

Корабли НАТО. Фото: Думская

Корабли НАТО. Фото: Думская
Напомним, ранее мы сообщали, что корабль НАТО, британский эсминец HMS Dragon D35, посетил акваторию Черного моря, и сменил на посту американский ракетный эсминец DDG80 «Рузвельт».

Источник: Ракурс


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