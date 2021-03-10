Корабли НАТО. Фото: Думская

https://racurs.ua/n151528-korabli-nato-pokazalis-v-odesskom-portu-foto.html

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В Одессу вошла вторая противоминная группа НАТО SNMCMG2. Корабли начала швартоваться у причалов морского вокзала утром 10 марта.

Это первый заход кораблей НАТО в Одессу в 2021 году. Об этом сообщает «Думская».











Сообщается, что в Украину прибыли флагман SNMCMG2 — турецкий учебный корабль, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в составе группы турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда — капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.







После полудня запланирована протокольная встреча командного состава группы с командованием Военно-морских сил Украины.







Напомним, ранее мы сообщали, что корабль НАТО, британский эсминец HMS Dragon D35, посетил акваторию Черного моря, и сменил на посту американский ракетный эсминец DDG80 «Рузвельт».