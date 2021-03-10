Оксана Марченко похвасталась молебном с котом в домовой церкви

https://racurs.ua/n151527-oksana-marchenko-pohvastalas-molebnom-s-kotom-v-domashney-cerkvi-video.html

Ракурс

Оксана Марченко, жена нардепа Виктора Медведчука, кума Владимира Путина и с недавнего времени член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», похвасталась домашней церковью.

В YouTube она выложила видео со своим котом, отметив, что «Кокосик еще не выздоровел, но уже начал ходить с ней на утренние молитвы».

Будем читать утренние молитвы, — комментирует Марченко видео, на котором показала алтарь.

Как оказалось, домашнее животное Марченко сама лечила, кот боялся выходить из ванной, но наконец решил подняться с ней в… домашнюю церковь.

Все это время мы лечились: я ставила ему уколы, давала таблетки, он больше спал и не хотел никуда выходить из ванной, если бы я его не звала. Сегодня, без приглашения … Думаете, куда он за мной пошел? Он поднялся в домашнюю церковь. Еще с голыми лапками, похожий на циркового пуделя или зайца на охотничьих натюрмортах, но теперь я за него спокойна. Мяукает, говорит мне, чтобы я начинала молиться, — написала жена Медведчука под видео.

Сообщение и видео вызвали оживленную реакцию у пользователей. Журналист Богдан Кутепов иронизирует: «Котика после операции в Лавру кума Путина не повезла бы. Очевидно, что кусочек Бога пришел к ним домой: это теплый ламповый домашний храм (МП) Медведчуков. Интересно, есть ли у них священник в штате?».

Марченко в феврале решила идти в политику после санкций, которые наложил СНБО на их совместный с мужем бизнес.