Скандальный экс-регионал Шипко возглавил Национальный институт рака — чем известен

Шипко. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n151526-skandalnyy-eks-regional-shipko-vozglavil-nacionalnyy-institut-raka-chem-izvesten.html

Ракурс

Андрей Шипко был назначен исполняющим обязанности директора Национального института рака. До этого он занимал должность первого заместителя и. о. директора.

За назначением Шипко на должность стоял лично глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Об этом сообщила нардеп от «Голоса» Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook.

По ее словам, до этого Степанов уже пытался «продвинуть» Шипко на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Что известно про Шипко

Андрей Шипко — бывший член «Партии регионов» (2006−2014 годы). В 2012 году Шипко попал в Верховную Раду от «Партии регионов». Он был одним из депутатов, которые голосовали за «диктаторские законы» в январе 2014 года. В 2013 году журналисты опубликовали фото, где Шипко без полномочий решает, предоставлять ли лицензии на медицинскую практику.









До этого Шипко работал с Юрием Вилкулом в Днепропетровском областном совете (отец Александра Вилкула, экс-вицепремьер-министра Украины при правительстве Николая Азарова). После событий революции достоинства Шипко вышел из партии, а в 2015—2019 годах он был членом партии «Возрождение», от которой попал в парламент восьмого созыва.

Движение «Честно» указывает, что экс-депутат является фигурантом антикоррупционных расследований. В частности, жена Андрея Шипка якобы построила клубную многоэтажку вместо реконструкции.

Напомним, ранее мы сообщали, что миллионные кражи в Национальном институте рака Миздрава Украины разоблачили правоохранители. Сотрудник Института рака в Киеве подозревается в присвоении лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах.