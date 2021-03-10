Скандальний екс-регіонал Шипко очолив Національний інститут раку — чим відомий

Шипко. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n151526-skandalnyy-eks-regional-shypko-ocholyv-nacionalnyy-instytut-raku-chym-vidomyy.html

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Андрій Шипко був призначений виконувачем обов’язків директора Національного інституту раку. До цього він обіймав посаду першого заступника в. о. директора.

За призначенням Шипка на посаду стояв особисто очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов. Про це повідомила нардеп від «Голосу» Ольга Стефанишина на своїй сторінці у Facebook.





За її словами, до цього Степанов вже намагався «просунути» Шипка на посаду голови Національної служби здоров’я України.

Що відомо про Андрія Шипка

Андрій Шипко — колишній член «Партії регіонів» (2006−2014 роки). У 2012 році Шипко потрапив до Верховної Ради від «Партії регіонів». Він був одним із депутатів, які голосували за «диктаторські закони» у січні 2014 року. У 2013 році журналісти опублікували фото, де Шипко начебто вирішує, чи надавати ліцензії на медичну практику.











До цього Шипко працював із Юрієм Вілкулом у Дніпропетровській обласній раді (батько Олександра Вілкула, екс-віцепрем'єр-міністра України за часів уряду Миколи Азарова). Після подій Революції гідності Шипко вийшов із партії, а у 2015−2019 роках він був членом партії «Відродження», від якої потрапив до парламенту восьмого скликання.

Рух «Чесно» вказує, що екс-депутат є фігурантом антикорупційних розслідувань. Зокрема, дружина Андрія Шипка начебто збудувала клубну багатоповерхівку замість реконструкції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мільйонні крадіжки в Національному інституті раку МОЗ України викрили правоохоронці. Співробітник Інституту раку в Києві підозрюється у привласненні лікарських засобів та інших матеріальних цінностей в особливо великих розмірах.