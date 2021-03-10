Оксана Марченко похвалилася молебнем з котом у домашній церкві (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n151527-oksana-marchenko-pohvalylasya-molebnem-z-kotom-u-domashniy-cerkvi-video.html

Ракурс

Оксана Марченко, дружина нардепа Віктора Медведчука, кума Володимира Путіна та віднедавна член партії «Опозиційна платформа — За життя», похвалилася домашньою церквою.

У YouTube вона виклала відео зі своїм котом, зазначивши, що «Кокосик ще не одужав, але вже почав ходити з нею на ранкові молитви».

Як виявилося, домашню тваринку Марченко сама лікувала, кіт боявся виходити з ванної, але нарешті вирішив піднятися з нею у… домашню церкву.

Будемо читати ранкові молитви, — коментує Марченко відео, на якому коротко показала вівтар.

Увесь цей час ми лікувалися: я ставила йому уколи, давала таблетки, він більше спав і не хотів нікуди виходити з ванної, якби я його не кликала. Сьогодні, без запрошення… Думаєте, куди він за мною пішов? Він піднявся в домашню церкву. Ще з голими лапками, схожий на циркового пуделя або зайця на мисливських натюрмортах, але тепер я за нього спокійна. Нявкає, каже мені, щоб я починала молитися, — написала дружина Медведчука під відео.

Допис та відео викликали жваву реакцію в користувачів. Журналіст Богдан Кутепов іронізує: «Котика після операції в Лавру кума Путіна не повезла б. Очевидно, що шматочок Бога прийшов до них додому: це теплий ламповий домашній храм (МП) Медведчуків. Цікаво, чи священник у них в штаті є".

Марченко у лютому вирішила йти у політику після санкцій, які наклала РНБО на їхній спільний з чоловіком бізнес.