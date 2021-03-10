Вакцина Pfizer для Украины — когда ожидать поставку

Вакцинация в Украине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151532-vakcina-pfizer-dlya-ukrainy-kogda-ojidat-postavku.html

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Вакцинация в Украине препаратом производителя Pfizer/BioNTech начнется уже в ближайшие недели. Скорое появление американской вакцины анонсировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Киев рассчитывает на помощь ЕС в вопросе получения вакцин. Об этом глава ОП заявил во время онлайн-дискуссии «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021».

С февраля началась вакцинация пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели, — отметил Ермак.



До этого сообщалось, что Евросоюз в марте получит дополнительно 4 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer для ускорения вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина Sinovac от китайского производителя была зарегистрирована в Украине Министерством здравоохранения. Она будет называться CoronaVac. Сейчас эту вакцину уже используют в Китае и в Арабских Эмиратах. CoronaVac — вакцина, которую создает совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarm.