Очередь украинцев на COVID-вакцинацию вычислит специальный калькулятор

Очередь украинцев на вакцинацию против COVID-19 вычислит специальный калькулятор. Фото: СИД

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Очередь на вакцинацию против COVID-19 в Украине вычислит специальный калькулятор. Инструмент придумали инженер Валентин Туков и польский аспирант-математик Мацей Ковальский в рамках проекта Омпі Сalculator.

Калькулятор определяет ориентировочный месяц и год вакцинации, и учитывает параметры количества вакцинированных в Украине за определенный промежуток времени (день, неделю) и время, которое нужно для вакцинации взрослого населения в Украине. Также принимается во внимание процент украинцев, которые планируют получить прививки. Эти показатели взаимозависимы друг от друга. Их можно изменять самостоятельно, указав актуальные данные. Об этом 10 марта сообщает «Украинская правда. Жизнь».

Для расчета приблизительного времени вакцинации необходимо указать:

возраст;

принадлежность к приоритетным группам (перечень определил Кабинет министров);

наличие хронических заболеваний.

В Министерстве здравоохранения анонсировали, что будут проводить 10 тыс. прививок в сутки. При этом результаты соцопросов показывают, что вакцинироваться бесплатно согласны лишь 43% украинцев. Калькулятор вычислил, что таким образом 25-летний человек, не входящий в приоритетные группы, сможет получить прививку в течение 2025−2029 годов.

Также отмечается, что по состоянию на 9 марта провели всего 4 тыс. 362 прививки в сутки. При таком показателе человек, который не входит в приоритетные группы, может получить вакцинацию в 2031—2040 годах.

В общем, чтобы провакцинировать всех взрослых украинцев по нынешним темпам, понадобится примерно 19,5 лет.

Напомним, в Офисе президента заявили, что вакцинация в Украине вакциной производителя Pfizer/BioNTech начнется уже в ближайшие недели. На Банковой рассчитывают на помощь ЕС в вопросе получения вакцин.