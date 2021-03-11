Заборонити партію Шарія просить в ОАСК Мін’юст. Фото: СІД

https://racurs.ua/ua/n151559-zaboronyty-partiu-shariya-prosyt-v-oask-ministerstvo-ustyciyi.html

Ракурс

Заборонити діяльність партії Шарія через суд хоче Міністерство юстиції України.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за цим позовом. Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, зазначені в листі Мін’юсту від 4 березня 2021 року про протиправну діяльності політичної партії й заборонити її діяльність. Про це повідомила прес-служба ОАСК.

У суді відзначили, що ця справа буде розглянута в Окружному адмінсуді Києва за спрощеним позовного провадження з викликом сторін. Судове засідання призначене на 6 квітня.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України оголосила підозру відомому блогеру Анатолію Шарію. У спецслужбі вважають, що Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України та міг діяти на замовлення іноземних структур. Згодом Шарія оголосили у державний розшук.

Нагадаємо, партія Шарія формально зареєстрована не на блогера Анатолія Шарія, а на Віктора Шарія із Дніпра. Чоловік зізнався, що за 500 дол. дав згоду на те, що на його ім’я і прізвище буде зареєстрована політична сила.