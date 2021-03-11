Триває спорудження газогону «Північний потік-2», фото: Сергій Йолкін

https://racurs.ua/ua/n151560-chastyna-otochennya-baydena-hoche-vyrishyty-problemu-pivnichnogo-potoku-za-rahunok-ukrayiny.html

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Адміністрація Джо Байдена, нового президента США, має дуже хороше розуміння ситуації в Україні та планів Кремля, проте у ній є люди, які вважають стосунки з Німеччиною, дещо зіпсовані в часи президентства Дональда Трампа, дуже важливими, і намагаються їх виправити.

Важливо не допустити, щоб це сталося за рахунок України. Про заявив колишній посол США в Україні (2003−2006 роки), директор Центру Євразії Атлантичної ради Джон Гербст, повідомляє прес-служба Київського безпекового форуму.

На думку Гербста, США мають зробити все, аби запобігти реалізації геополітичного російського проекту «Північний потік-2» — газогону з Росії до Німеччини, який прокладають по дні Балтійського моря.

Ми не можемо дозволити Росії реалізувати свій геополітичний проект, який буде шкідливим не лише для України, а й для Європи в цілому — він посилить зв’язки бізнесу Німеччини та ревізіоністів з Росії. Східна Європа буде страждати, тому ми маємо зробити все, щоб цей проект не було завершено, — наголосив екс-посол.

Гербст наголошує, що нинішня ситуація відрізняється від часів існування Радянського Союзу — СРСР, на відміну від сучасної Росії, не використовував газ як геополітичну зброю.

Гербст вважає, що США у цій ситуації потрібно:

або працювати з німцями для того, щоб зупинити «Північний потік-2»;

або знайти таке рішення цієї проблеми, яке відповідало б інтересам і Європи, і України.

Тут немає простого шляху розв’язання, — наголосив дипломат.



На його думку, Байдену доведеться запроваджувати щодо Росії санкції на кшталт поправок Джексона-Веніка (запроваджена у 1974 році поправка в американське законодавство, яка обмежувала фінансові та торговельні стосунки США із країнами, уряди яких порушують права людини) і, можливо, одночасно працювати з Німеччиною, щоб «не знаходити вуглецевий еквівалент Будапештському меморандуму».

Нагадаємо, Україна розробила сценарії на випадок запуску «Північного потоку-2».