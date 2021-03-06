Україна розробила сценарії на випадок запуску Nord Stream 2. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n151392-ukrayina-rozrobyla-scenariyi-na-vypadok-zapusku-nord-stream-2.html

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Оператор газотранспортних систем України підготувався на випадок запуску російського газопроводу «Північний потік-2».

Експерти розробили низку сценаріїв на випадок, якщо російський газ піде в обхід території України. Про це йдеться в інтерв’ю глави Оператора ГТС України Сергія Макогона угорській газеті Világgazdaság, текст якого опублікувало посольство України в Будапешті на власній сторінці у Facebook.

Керівник української «труби» стверджує, що послуги ГТС будуть затребувані в будь-якому випадку, оскільки в Україні найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі. Транзитні потужності обіцяють оптимізувати, бо Україні без транзиту газу утримувати їх надто дорого.

В такому випадку треба буде забезпечити економічно-доцільний тариф як для внутрішніх споживачів, так і для комерційних клієнтів. Також модернізуватимуть лише ті компресорні станції, які використовуватимуться, а інші поступово виводитимуть із експлуатації.

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» у водах Данії завершиться до кінця вересня 2021 року, хоча раніше планувалося закінчити роботи у квітні.