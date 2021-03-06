Торт на колесах побив рекорд із швидкості. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n151391-tort-na-kolesah-pobyv-svitovyy-rekord-zi-shvydkosti-video.html

Ракурс

Рекорд швидкості на їстівному автомобілі встановили у Сполучених Штатах.

Власники американського казино Ilani на честь відкриття закладу побудували торт у формі гоночного боліда й побили відразу два рекорди Гіннеса — найтривалішу дистанцію, пройдену самохідним тортом, і максимальну швидкість. Про це повідомляється на YouTube сторінці Guinness World Records.

Торт у вигляді гоночного боліда зробила компанія Black Sheep Custom Cakes, а за кермом сидів відомий американський автогонщик Майкл Андретті. При цьому їстівна маса транспортного засобу була не менше 90%. Інші частини машини були з міцних деталей. На створення двох їстівних автомобілів витратили 46 годин, а загальна маса болідів становила 303 кг.

Гонщик Андретті сів за кермо копії Lola-Chevrolet T91/00, саме ця машина в 1991 році зробила його чемпіоном серії PPG Indy Car World Series. Другу машину стилізували під Penske PC-7, за кермом якої Андретті сидів у 1979 році.

Солодку копію Lola-Chevrolet T91/00 вдалося розігнати до 27,48 км/год, таким чином рекорд 2012 року було перевищено втричі. Їстівна машина проїхала дистанцію у 106,62 м. Після перегонів обидва боліди були з’їдені.

Нагадаємо, 5 березня під час фестивалю борщу у Києві представники Книги рекордів України зафіксували рекорд з одночасного приготування представниками 25 регіонів України традиційних українських борщів.