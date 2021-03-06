Торт на колесах побил рекорд по скорости. Скриншот из видео

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Ракурс

Рекорд скорости на съедобном автомобиле установили в Соединенных Штатах.

Владельцы американского казино Ilani в честь открытия заведения построили торт в форме гоночного болида и побили сразу два рекорда Гиннеса — самую длительную дистанцию, пройденную самоходным тортом, и максимальную скорость. Об этом сообщается на YouTube странице Guinness World Records.

Торт в виде гоночного болида сделала компания Black Sheep Custom Cakes, а за рулем сидел известный американский автогонщик Майкл Андретти. При этом съедобная масса транспортного средства была не менее 90%. Остальные части машины были из прочных деталей. На создание двух съедобных автомобилей потратили 46 часов, а общая масса болидов составляла 303 кг.

Гонщик Андретти сел за руль копии Lola-Chevrolet T91/00, именно эта машина в 1991 году сделала его чемпионом серии PPG Indy Car World Series. Вторую машину стилизовали под Penske PC-7, за рулем которой Андретти сидел в 1979 году.

Сладкую копию Lola-Chevrolet T91/00 удалось разогнать до 27,48 км/ч, таким образом рекорд 2012 года был превышен в три разае. Съедобная машина проехала дистанцию в 106,62 м. После гонки оба болида были съедены.

Напомним, 5 марта во время фестиваля борща в Киеве представители Книги рекордов Украины зафиксировали рекорд по одновременному приготовлению представителями 25 регионов Украины традиционных украинских борщей.