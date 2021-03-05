Во время фестиваля украинского борща, фото: Александр Ткаченко

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Ракурс

Рекорд Украины установили во время фестиваля борща, который сегодня, 5 марта, прошел в Киеве.

Во время этого мероприятия представители Книги рекордов Украины зафиксировали рекорд по одновременному приготовлению представителями 25 регионов Украины традиционных украинских борщей. Об этом в своем Фейсбуке сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Представители 25 регионов Украины одновременно приготовили различные вариации борща, согласно их семейным рецептам, — отметил Ткаченко.

По словам министра, его поразили некоторые из ингредиентов, которые применяются в определенных вариациях рецепта борща.

В Винницком регионе добавляют чернослив, на Волыни — помидоры в собственном соку, а в Крыму вообще кукурузу, айву и баклажаны. С удовольствием попробовал бы все, если бы смог, но выбрал Крымский, — отметил Ткаченко.

Министр подчеркивает, что национальные блюда является достоянием, которое нужно защищать, такой же частью исторического наследия, как и традиции и обычаи.

Все это вместе и позволяет сформировать уникальную национальную идентичность каждого народа. И борщ — блюдо, которое хоть и отличается приготовлением от области к области, но она наше, общее. Мы должны это помнить", — подчеркнул Ткаченко.

Ткаченко добавил, что такой фестиваль также является важным в рамках представления «Культуры приготовления украинского борща» в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

Формируем осознание и признание на мировом уровне, что борщ — украинский. Чтобы манипуляции на этом фоне, которые использует Россия никогда не сработали за рубежом, — подчеркнул он.

Напомним, в конце декабря 2020 года несколько членов правительства устроили кулинарные соревнования по для поддержки внесения элемента «Культура приготовления борща» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.