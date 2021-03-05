Під час фестивалю українського борщу, фото: Олександр Ткаченко

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Рекорд України встановили під час фестивалю борщу, який сьогодні, 5 березня, відбувся у Києві.

Під час цього заходу представники Книги рекордів України зафіксували рекорд з одночасного приготування представниками 25 регіонів України традиційних українських борщів. Про це у своєму Фейсбуці повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Представники 25 регіонів України одночасно приготували різні варіації борщу, згідно з їхніми сімейними рецептами, — зазначив Ткаченко.

За словами міністра, його вразили деякі з інгредієнтів, які застосовуються у певних варіаціях рецепту борщу.

У Вінницькому регіоні додають чорнослив, на Волині — помідори у власному соку, а у Криму взагалі кукурудзу, айву та баклажани. Із задоволенням скуштував би всі, якби зміг, але обрав Кримський, — зазначив Ткаченко.

Міністр наголошує, що національні страви є надбанням, яке потрібно захищати, такою ж частиною історичної спадщини, як і традиції та звичаями.

Все це разом і дозволяє сформувати унікальну національну ідентичність кожного народу. І борщ — та страва, яка хоч і різниться приготуванням від області до області, але вона наша, спільна. Маємо пам’ятати, — наголосив Ткаченко.

Ткаченко додав, що такий фестиваль також є важливим у межах подання «Культури приготування українського борщу» до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Формуємо усвідомлення та визнання на світовому рівні, що борщ — український. Щоб маніпуляції на цьому тлі, які використовує Росія, ніколи не спрацювали за кордоном, — наголосив він.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року кілька членів уряду влаштували кулінарні змагання задля підтримки внесення елемента «Культура приготування борщу» до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.