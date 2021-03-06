Украина разработала сценарии на случай запуска Nord Stream 2. Фото: Фокус

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Оператор газотранспортных систем Украины подготовился на случай запуска российского газопровода «Северный поток-2».

Эксперты разработали ряд сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины. Об этом говорится в интервью главы Оператора ГТС Украины Сергея Макогона венгерской газете Világgazdaság, текст которого опубликовало посольство Украины в Будапеште на собственной странице в Facebook.

Руководитель украинской «трубы» утверждает, что услуги ГТС будут востребованы в любом случае, поскольку в Украине самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе. Транзитные мощности обещают оптимизировать, потому что Украине без транзита газа содержать их слишком дорого.

В таком случае надо будет обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов. Также будут модернизировать только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие постепенно выводить из эксплуатации.

Напомним, строительство российского газопровода «Северный поток-2» в водах Дании завершится к концу сентября 2021 года, хотя ранее планировалось закончить работы в апреле.