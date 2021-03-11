Разумков прокоментував конфлікт із Зеленським

https://racurs.ua/ua/n151566-razumkov-prokomentuvav-konflikt-iz-zelenskym.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, розповів, чи є у нього конфлікт з президентом Володимиром Зеленським.

Ні, — парламентар заперечив наявність конфлікту із Зеленським в інтерв’ю «РБК-Україна».

Водночас він додав, що має «нормальні, робочі відносини» із главою держави.

Спілкуємося, коли це необхідно. Практично щотижня є спільні наради, зустрічі, можуть бути дзвінки щодо тих чи інших питань, — зауважив нардеп.

За його словами, кожен зайнятий своїм напрямком роботи.

Він також заперечив наявності «групи Разумкова» у парламенті.

Коли говорять, що це група 20, 30 або 40 чоловік, повірте моєму досвіду, якщо ви ці групи складете, то у вас вийде не 422 народних депутати, скільки є насправді в стінах парламенту, а ви вийдете на цифру 700. Тому що кожен вважає, що у нього в групі є хтось, а він не групі або не тільки в його групі, або цієї групи взагалі не існує, — заявив очільник Ради.

На його думку, це нагадує «продаж повітря».

Я продавати повітря не люблю і нікому не раджу, — резюмував Разумков.

Окрім цього, він відреагував на зауваження з боку Офісу президента через нібито початок розбудови самостійної політичної кар'єри і відсторонення від президентської команди.

Це абсолютно невірно. Я розумію, що багатьом цього дуже хотілося, тепер знайшли спосіб. Моя позиція не змінюється… Треба залишатися у тій парадигмі, яка є. Якщо вона змінюється, потрібно чітко пояснити чому, — переконує Разумков.

Очільник парламенту також відповів на запитання журналіста про те, чи вірний він главі держави.

Я вірний команді. Якщо ми говоримо про позицію окремих наших колег, то це їх право, у нас свобода слова і вони можуть говорити все, що хочуть, — зазначив спікер Ради.

Також він заявив, що немає наміру зараз створювати власну політичну силу через насичений графік.