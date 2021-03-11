У Чорному морі затонув суховантаж з українцями на борту, є жертви

https://racurs.ua/ua/n151565-u-chornomu-mori-zatonuv-suhovantaj-z-ukrayincyamy-na-bortu-ie-jertvy.html

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Поблизу Румунії затонув суховантаж з українцями на борту. Двоє людей загинули, десять врятовані, а пошуки одного члена екіпажу продовжуються.

Судно «Волго Балт 179» затонуло приблизно за 70 морських миль від порту Констанца. Рятувальна операція проходить в надзвичайно складних погодних умовах, повідомила компанія Grup Servicii Petroliere, яка бере участь в рятувальній операції. Десятьох членів екіпажу врятували, їх доставлять до пасажирського причалу в порту Констанца після закінчення рятувальних робіт.

Румунське видання Hotnews. ro повідомило, що корабель під прапором Коморських островів вийшов з російського порту Ростов-на-Дону і прямував до румунського порту Констанца. Екіпаж корабля складався з 13 осіб, 12 чоловіків та жінки, усі вони — громадяни України.

На місце інциденту прибув корабель Artemis, що належить румунському Агентству з порятунку людського життя в морі.

Загальна вантажопідйомність судна «Волго Балт 179» становила 3,5 тис. тонн, довжина — 114 м, повідомляє vesselfinder.com. Volgo Balt 179 побудували у 1973 році.

Перша інформація, яку надали представники Агентства з порятунку людського життя в морі, вказувала на те, що корабель є російським. За даними ARSVOM, у цьому районі море бурхливе, хвилі становлять чотири метри.

У січні аварія вантажного судна Arvin поблизу берегів Туреччини забрала життя трьох осіб, двоє з них виявилися громадянами України.