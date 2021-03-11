В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту, есть жертвы

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Кораблекрушение произошло вблизи Румынии — затонул сухогруз с украинцами на борту. Два человека погибли, десять спасены, а поиски одного члена экипажа продолжаются.

Судно «Волго Балт 179» затонуло примерно в 70 морских милях от порта Констанца. Спасательная операция проходит в чрезвычайно сложных погодных условиях, сообщила компания Grup Servicii Petroliere, которая участвует в спасательной операции.

Десять членов экипажа спасли, их доставят к пассажирскому причалу в порту Констанца после окончания спасательных работ.

Румынское издание Hotnews. ro сообщило, что корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца. Экипаж корабля состоял из 13 человек, 12 мужчин и женщины, все они — граждане Украины.

На место инцидента прибыл корабль Artemis, принадлежащий румынскому Агентству по спасению человеческой жизни в море.

Общая грузоподъемность судна «Волго Балт 179» составляла 3,5 тыс. тонн, длина — 114 м, сообщает vesselfinder.com. Volgo Balt 179 построили в 1973 году.

Первая информация, которую предоставили представители Агентства по спасению человеческой жизни в море, указывала на то, что корабль является российским. По данным ARSVOM, в этом районе море часто неспокойное, волны бывают до четырех метров.

В январе авария грузового судна Arvin у берегов Турции унесла жизни трех человек, двое из них оказались гражданами Украины.