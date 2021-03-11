Шансов попасть на госслужбу станет больше. Фото: Дело

https://racurs.ua/n151564-vse-na-gosslujbu-kabmin-uskoril-provedenie-konkursov.html

Ракурс

Конкурсы на государственную службу в Украине будут снова такими, которые существовали до введения коронавирусного карантина.

Недавно, 6 марта, вступил в силу закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы». Он предусматривает проведение конкурсов на все должности, которые были временно заняты на время карантина.

Конкурсы на эти должности должны провести в течение 6 месяцев, то есть до 6 сентября. До объявления результатов конкурса, должности продолжают занимать лица, которые их занимали на время карантина.

В связи с этим, 10 марта 2021 года Кабмин принял решение, которое направлено на ускорение проведения конкурсов. Решено, что конкурсы будут объявляться еженедельно из расчета четыре конкурса в неделю на «карантинные» должности и один конкурс на вакантную должность.

Сами же конкурсы должны начаться с 17 марта, а последний конкурс на «карантинную» должность пройдет 25 августа 2021 года. Всего за этот период должны провести 115 конкурсов. При этом конкурсы будут проводиться в той же очередности, что и должны были, если бы карантина не было.

То есть, конкурсы, которые должны были проводиться в апреле 2020 года, будут проведены в апреле 2021 года. Если же отбор на «карантинные» должности был проведен до 6 марта 2021 года, но его результаты не успели объявить конкурс нужно будет провести повторно.

Информация о свободных вакансиях будет появляться на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы и на Едином портале вакансий на государственную службу.

На время карантина порядок доступа на госслужбу был облегчен и предполагал допуск в должности по результатам собеседования на основании срочного трудового контракта. Теперь же кандидаты на должности будут проходить тестирование на знание законодательства, абстрактность мышления и знание иностранного языка.

Напомним, 16 февраля Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 4531 о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы. Одна из новаций закона предусматривает запрет более чем три раза подавать одну и ту же кандидатуру на должность министра и расширять полномочия исполняющих обязанности министров.