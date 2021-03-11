«Новая почта» повышает тарифы на доставку и упаковку, фото: «Новая почта»

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«Новая почта», один из крупнейших игроков рынка почтовой связи, повышает тарифы на доставку отправлений и упаковку.

Новые тарифы начнут действовать с 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Изменение тарифов в компании объясняют ростом цен на топливо и коммунальные услуги, инфляцией и т. п.

Вводятся следующие изменения:

тариф на базовые услуги доставки повышается на 5 грн;

тариф на упаковку повышается на 1−6 грн;

отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки «Новой почты». Такие посылки будут доставлять по базовому тарифу (главное, чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу).

Напомним, в 2017 году «Новая почта» стала одной из украинских компаний, пострадавших в результате масштабной кибератаки, проведенной при помощи вируса Petya.A.