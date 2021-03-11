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«Нова Пошта» підвищує тарифи на доставку та пакування, фото: «Нова пошта»
«Нова пошта» змінює тарифи — деталі (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151563-nova-poshta-zminuie-taryfy-detali-infografika.htmlРакурс
«Нова пошта», один з найбільших гравців ринку поштового зв’язку, підвищує тарифи на доставку відправлень та пакування.
Нові тарифи почнуть діяти з 20 березня. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зміну тарифів у компанії пояснюють зростанням цін на паливо та комунальні послуги, інфляцією тощо.
Запроваджуються такі зміни:
- тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн;
- тариф на упаковку підвищується на 1−6 грн;
- скасовується додаткова плата за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови пакування згідно з правилами пакування «Нової пошти». Такі посилки доставлятимуть за базовим тарифом (головне, щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу).
Нагадаємо, у 2017 році «Нова пошта» стала однією з українських компаній, які постраждали внаслідок масштабної кібератаки, здійсненої за допомогою вірусу Petya.A.
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