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Ракурс
«Нова Пошта» підвищує тарифи на доставку та пакування, фото: «Нова пошта»

«Нова пошта» змінює тарифи — деталі (ІНФОГРАФІКА)

11 бер 2021, 11:54
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«Нова пошта», один з найбільших гравців ринку поштового зв’язку, підвищує тарифи на доставку відправлень та пакування.

Нові тарифи почнуть діяти з 20 березня. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зміну тарифів у компанії пояснюють зростанням цін на паливо та комунальні послуги, інфляцією тощо.


Запроваджуються такі зміни:

  • тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн;
  • тариф на упаковку підвищується на 1−6 грн;
  • скасовується додаткова плата за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови пакування згідно з правилами пакування «Нової пошти». Такі посилки доставлятимуть за базовим тарифом (головне, щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу).Нові тарифи «Нової пошти», інфографіка: «Нова пошта»

Нагадаємо, у 2017 році «Нова пошта» стала однією з українських компаній, які постраждали внаслідок масштабної кібератаки, здійсненої за допомогою вірусу Petya.A.

Джерело: Ракурс


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