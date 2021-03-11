Подарок от Зеленского получила девочка, которую не поздравили в садике на 8 марта (ФОТО)

Подарок от Зеленского получила девочка из Черновцов. Фото: Сергей Осадчук

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Подарок от президента Владимира Зеленского получила пятилетняя Маргарита Лесько из Черновцов.

Девочка не получила подарок в садике на 8 марта, так как ее папа отказался сдавать деньги. Скандал должны оценить чиновники городской власти Черновцов. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук на собственной странице в Facebook.

Когда из-за черствости взрослых пятилетней Маргарите в садике не досталось на праздник равноправия женщин подарка, это случай для оценки черновицких городских руководителей. А сегодня Маргарита получила презент от президента Украины и рассказала по секрету о своих мечтах, — говорится в сообщении.

Скандал вызвала ситуация в одном из детских садов в Черновцах. Местный житель Игорь Лесько обвинил детсад в буллинге и унижении своей дочери. Он заявил, что 8 марта поздравили всех девочек в садике, а его ребенка специально унизили, поскольку он отказался сдавать деньги на 8 марта. По его словам, такая ситуация случилась не впервые, а члены родительского комитета уже обещали устроить санкции.

Также отец опубликовал в Facebook фото, на котором видно, как девочки играют игрушками, зато его дочь сидит отдельно за столом без подарка. Отец утверждает, что фото сделали специально, чтобы показать, что его ребенка наказали за то, что он не сдал деньги на подарок к 8 марта.

На фото видно, как дети играют игрушками на коврике. В то же время один ребенок, его дочь, сидит один за столиком.

Отец утверждает, что хотел сдать деньги на подарок для своего ребенка. В то же время родительский комитет собирал по 300 грн, что, по его мнению, значительно больше, чем на один подарок.

Руководство детсада заявило, что сбор средств — инициатива исключительно родительского комитета. В управлении образования Черновицкого городского совета уже раскритиковали практику подарков в учебных заведениях.

Напомним, социологи утверждают, что Международный женский день в Украине за последние девять лет стали отмечать меньше. Опрос показал, что в 2021 году 68% украинцев планировали 8 марта, а 29% не хотели этого делать.