Подарунок від Зеленського отримала дівчинка з Чернівців. Фото: Сергій Осадчук

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Подарунок від президента Володимира Зеленського отримала п’ятирічна Маргарита Лесько з Чернівців.

Дівчинка не отримала подарунок у садочку на 8 березня, оскільки її тато відмовився здавати гроші. Скандал повинні оцінити чиновники міської влади Чернівців. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук на власній сторінці у Facebook.

Коли через черствість дорослих п’ятирічній Маргариті у садочку не дісталося на свято рівноправ’я жінок подарунка, це випадок для оцінки чернівецьких міських керівників. А сьогодні Маргарита отримала презент від президента України і розповіла по секрету про свої мрії, — йдеться у повідомленні.

Скандал спричинила ситуація в одному з дитячих садочків у Чернівцях. Місцевий мешканець Ігор Лесько звинуватив дитсадок у булінгу та приниженні своєї доньки. Він заявив, що 8 березня привітали всіх дівчаток у садочку, а його дитину спеціально принизили, скільки він відмовився здавати гроші на 8 березня. За його словами, така ситуація трапилася не вперше, а члени батьківського комітету вже обіцяли влаштувати санкції.

Також батько опублікував у Facebook фото, на якому видно, як дівчатка граються іграшками, натомість його донька сидить окремо за столом без подарунка. Батько твердить, що фото зробили спеціально, аби показати, що його дитину покарали за те, що він не здав гроші на подарунок до 8 Березня.

На фото видно, як діти граються іграшками на килимку. Водночас одна дитина, його донька, сидить сама за столиком.

Батько твердить, що хотів здати гроші на подарунок для своєї дитини. Водночас батьківський комітет збирав по 300 грн, що, на його думку, значно більше, аніж на один подарунок.

Керівництво дитсадка заявило, що збір коштів — ініціатива виключно батьківського комітету. В управлінні освіти Чернівецької міської ради вже розкритикували практику подарунків у закладах освіти.

Нагадаємо, соціологи стверджують, що Міжнародний жіночий день в Україні за останні дев’ять років стали відзначати менше. Опитування показало, що в 2021 році 68% українців планували 8 березня, а 29% не хотіли цього робити.