Шансів потрапити на держслужбу стане більше. Фото: Діло

https://racurs.ua/ua/n151564-usi-na-derjslujbu-kabmin-pryshvydshyv-provedennya-konkursiv.html

Ракурс

Конкурси на державну службу в Україні будуть знову такими, які існували до запровадження коронавірусного карантину.

Нещодавно, 6 березня, набув чинності закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби». Він передбачає проведення конкурсів на всі посади, які були тимчасово зайняті на час карантину.

Конкурси на ці посади мають провести протягом 6 місяців, тобто до 6 вересня. До оголошення результатів конкурсу, посади продовжують займати особи, які їх займали на час карантину.

У зв’язку з цим, 10 березня 2021 року Кабмін прийняв рішення, яке спрямоване на прискорення проведення конкурсів. Вирішено, що конкурси оголошуватимуться щотижня з розрахунку чотири конкурси на тиждень на «карантинні» посади та один конкурс на вакантну посаду.

Самі ж конкурси мають розпочатися з 17 березня, а останній конкурс на «карантинну» посаду пройде 25 серпня 2021 року. Всього за цей період повинні провести 115 конкурсів. При цьому конкурси будуть проводитися в тій же черговості, що і повинні були, якби карантину не було.

Тобто, конкурси, які повинні були проводитися в квітні 2020 року, будуть проведені в квітні 2021 року. Якщо ж добір на «карантинні» посади був проведений до 6 березня 2021 року, але його результати не встигли оголосити, конкурс потрібно буде провести повторно.

Інформація про вільні вакансії з’являтиметься на сайті Національного агентства з питань державної служби та на Єдиному порталі вакансій на державну службу.

На час карантину порядок доступу на держслужбу був полегшений і передбачав допуск до посади за результатами співбесіди на підставі строкового трудового контракту. Тепер же кандидати на посади будуть проходити тестування на знання законодавства, абстрактність мислення і знання іноземної мови.

Нагадаємо, 16 лютого Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект № 4531 про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби. Одна з новацій закону передбачає заборону понад три рази подавати одну й ту саму кандидатуру на посаду міністра і розширювати повноваження виконувачів обов’язків міністрів.