Уряд спростив реєстрацію с/г кооперативів, фото:

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Ракурс

Кабмін спростив реєстрацію сільськогосподарських кооперативів.

Раніше ця процедура була ускладнена тим, що вимагала від його засновників розроблення статуту, який регулював би в подальшому його діяльність.

При цьому до написання статуту с/г кооперативу, який не мав наміру отримувати прибуток в результаті своєї діяльності, не можна було відноситися формально, оскільки закон «Про сільськогосподарську кооперацію» виставляв певні критерії, без яких отримати статус неприбутковості с/г кооперативу було б не можливо.

Відображення цих критеріїв не давало жодних гарантій того, що податкова не знайде в статуті сільгоспкооперативу інші ознаки прибутковості.

Щоб спростити реєстрацію кооперативів, уряд у постанові від 3 березня 2021 року № 175 затвердив модельні статути, які засновники кооперативів можуть використовувати при реєстрації та діяльності.

Модельні статути затверджені окремо для сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою отримання прибутку, та для с/г кооперативу, який такої мети не має.

Ними передбачено асоційоване членство в кооперативі — можливість для юридичної або фізичної особи вносити внески та отримувати дивіденди від прибутку кооперативу, не являючись його членом та не беручи безпосередню участь в його діяльності.

При цьому асоційовані члени мають право лише дорадчого голосу на загальних зборах членів кооперативу та не можуть впливати на прийняття ним рішень. У разі самостійного розроблення статуту, передбачати асоційоване членство не обов’язково.

Також модельні статути передбачають розподілення голосів членів кооперативу на загальних зборах з розрахунку: один член — один голос. Участь в господарській діяльності колективу на кількість голосів на загальних зборах не впливає, попри те, що закон «Про сільськогосподарську кооперацію» таку можливість передбачає.

В умовах карантинних обмежень уряд передбачив можливість проведення загальних зборів членів кооперативу в режимі відеоконференції чи із застосуванням інших електронних комунікацій.

Положення модельного статуту можуть змінюватись виключно Кабміном, однак кооператив може в будь-який час перейти на діяльність на підставі власного статуту.

Таким чином, особи, які вирішили створити сільськогосподарський кооператив, можуть не звертатися до юристів для розроблення статуту або не витрачати власний час на його написання, а скористатися модельним статутом, який опубліковано на сайті уряду.