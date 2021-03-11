Нескоромний розповів про докази співпраці Єрмака і Баканова з РФ

https://racurs.ua/ua/n151569-neskoromnyy-rozpoviv-pro-dokazy-spivpraci-iermaka-i-bakanova-z-rf.html

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Дмитро Нескоромний, колишній заступник голови Служби безпеки України, який керував Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, розповів про нібито прямі докази співпраці очільника Офісу президента Андрія Єрмака та глави СБУ Івана Баканова з Росією.

Так, вони є (докази)… Стосовно одного з них є прямі докази співпраці з РФ, — заявив Нескоромний в інтерв’ю «Бабелю».

Уточнити, про які конкретно докази йдеться, колишній топ-чиновник СБУ відмовився.

Нагадаємо, наприкінці січня СБУ затримала свого співробітника Юрія Расюка за підозрою у підготовці вбивства колеги — начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Згодом у Баканова назвали організатором злочину Нескоромного. Сам екс-СБУшник усі звинувачення відкидає й заявляє про «провокацію».

9 лютого Нескоромний у відеозверненні повідомив, що його оголосили в міжнародний розшук. Також колишній працівник СБУ запевняє, що отримав особисті гарантії безпеки для себе і сім’ї від Володимира Зеленського.

Зауважимо, раніше справу про замовне вбивство в СБУ прокоментував колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Він також розповів про роль екс-прокурора Костянтина Кулика, який нині перебуває під санкціями США, у цій справі, а також про візит до президента Володимира Зеленського підозрюваного у справі Дмитра Нескоромного.