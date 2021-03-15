Джерело фінансування бойовиків «ЛНР» викрила СБУ

ЛНР. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n151746-djerelo-finansuvannya-boyovykiv-lnr-vykryla-sbu.html

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Служба безпеки України (СБУ) викрила механізм фінансування окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованій території Луганщини.

Ділки незаконно відправляли до країни-агресора продукцію захопленого бойовиками українського підприємства. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що впродовж кількох років ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод» постачав продукцію для російських підприємств. Встановлено, що комплектуючі, які виготовлялися на заводі, вивозили через непідконтрольну Україні ділянку державного кордону. Частину зароблених коштів завод сплачував у вигляді «податків» проросійським окупантам.

Зауважимо, що у 2018 році підприємство перерахувало до «бюджету» бойовиків понад мільйон російських рублів. Обсяги фінансування заводом бойовиків загалом становлять десятки мільйонів рублів.

СБУ повідомила екс-керівнику вагонобудівного заводу про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. Правопорушника оголошено у розшук. Досудове розслідування за ст. 110−2 Кримінального кодексу України триває під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

«Стахановський вагонобудівний завод» — одне з провідних підприємств залізничного машинобудування в Україні з повним циклом виробництва вантажних вагонів різних моделей і конструкцій. Завод входить у велику фінансово-промислову групу «Фінанси і Кредит», підконтрольну українському бізнесменові Костянтину Жеваго.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зв’язок Тараса Козака, нардепа від проросійської ОПЗЖ й «правої руки» та «гаманця» кума Путіна Віктора Медведчука, із терористичними ЛНР-ДНР простежується до кіпрського офшору.